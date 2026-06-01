タレントのイモトアヤコさんは6月1日、自身のInstagramを更新。美女たちとのスリーショットを公開しました。【写真】イモトアヤコ＆工藤静香＆飯島直子「素敵なスリーショット」イモトさんは「静香さんのシンフォニックコンサート今年も行かせて頂きました贅沢なフルオーケストラの音と静香さんの歌声にじわーーと感動しておりました」とつづり、1枚の写真を投稿。歌手の工藤静香さんと、俳優の飯島直子さんとのスリーショット