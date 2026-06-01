「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」協同乳業は、「メイトーのなめらかプリン」シリーズから、アサヒ飲料の飲料ブランド「カルピス」とコラボレーションした「メイトーのなめらかプリン カルピス入りソース」を6月15日から全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアで期間限定発売する。「カルピス」は、1919年に日本初の乳酸菌飲料として発売されたロングセラーブランド。今回新発売する「メイトーのなめらか