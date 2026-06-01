ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さん（41）が5月31日、自身のXを更新。2日に沖縄県で行う予定の公演に関して、台風の影響によりスタッフが現地に到着していないことを報告。自力でライブを行う準備を進めていることを明かしました。鬼龍院さんは、2日に沖縄県の『桜坂セントラル』にて『鬼龍院翔「42歳 おたおめツアー」』の開催を予定。自身は「無事に沖縄の那覇空港に着陸しました」と5月31日の午後8時20分にXに投稿していました。