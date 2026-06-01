東京ディズニーリゾートに向かう人たち＝2023年3月、千葉県浦安市東京ディズニーリゾート（TDR、千葉県浦安市）を運営するオリエンタルランドは1日までに、来園者がアトラクションに優先して入場できる無料のパス「40周年記念プライオリティパス」を8月31日に終了すると発表した。優先パスは有料のみとなる。プライオリティパスは、指定された時間に短い待ち時間で施設を利用できるサービスで、2023年に「ディズニー・ファスト