◇MLB ブリュワーズ 2ー0 アストロズ(日本時間1日、ダイキン・パーク)ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手がアストロズ戦に先発出場。今井達也投手と投げ合い、怪物ぶりをみせつけました。初回から先頭打者の初球から160キロ超える“100マイル”を連発。なんと2回の先頭打者であるテーラー・トラメル選手の7球目に143キロのカーブを投じるまで、20球続けて100マイル超えのボールを投じました。この日、最速は103.1マイ