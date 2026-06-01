京都府亀岡市は1日、北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸を巡り、18日に開かれるJR西日本の株主総会で「大規模交通インフラの整備は、より早期かつ安価に実現できる方策を追求する」との条文を定款に加えるよう提案すると発表した。福井県小浜市から亀岡市を経由するルートを「早く、安く新大阪につながる」と誘致していることが念頭にある。桂川孝裕市長が定例記者会見で明らかにした。小浜市から京都市を経る現行計画は、