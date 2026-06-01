マツコ・デラックスが1日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。諦めたことを明かした。番組内では管理職の1人反省会の特集記事を紹介。「パワハラかどうか」などについて、管理職が1人で反省する事例が増えていると伝えた。マツコは「だからね、無駄なのよ反省会なんて。何か反省しなくていいじゃない？生きてたって、そんなにいいことないじゃない。これで反省までしろって言われた