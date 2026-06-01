※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。この記事の画像を見る 今回の舞台となる「奈良県」は、歴史的な文化財の宝庫だ。「法隆寺地域の仏教建造物」「古都奈良の文化財」「紀伊山地の霊場と参詣道」と3つの世界遺産を有し、国内外から大勢の観光客が足を運ぶ。悠久の歴史が漂う奈良には、唯一無二の魅力があるのだろう。そんな土地で暮らす人々の本棚にはどのような作品が並ぶのか。■東大寺別当橋村