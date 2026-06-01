いきものたちの言い分 その愛、正直メーワクです。この記事の画像を見る「うちの子はこうすると喜ぶんですよ」「うちの子はダメって言ったらわかるんです」イヌやネコ、ウサギなどのいきものを飼っている人は、毎日顔を合わせて大切に育てているのだからペットの気持ちは手に取るようにわかる、と思うかもしれない。しかし、本当にそうだろうか。あなたがよかれと思ってしていることが、実はいきものにとっていやなこと