【漫画】本編を読む『発達障害なわたしたち』（町田粥/祥伝社）は、発達障害と診断された人たちへのインタビューをもとに、さまざまな困りごとや生きづらさ、そしてそれぞれが工夫していることを描いたコミックエッセイである。作者自身と担当編集者も当事者であり、外側から語るのではなく同じ立場から話を聞き、ともに考えていく構成が大きな特徴だ。登場するのは、ADHDやASDなど、さまざまな特性を持つ人たち。忘れ物や遅刻が