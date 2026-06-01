就職氷河期世代も現在は40〜50代に。年間3000件以上の労働相談を受けるNPO法人の元代表・今野晴貴さんは「1970年代前半生まれの世代は人数が多いのに正社員の募集が少なかった。非正規の派遣やフリーターとなり、立場の弱さに苦しんだ人もいる」という――。※本稿は、今野晴貴『会社で働くとなぜ幸せになれないのか』（SB新書）の一部を再編集したものです。■1970年代以降生まれの氷河期世代ちょうどこの時期、就職氷河期世代の