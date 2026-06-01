俳優チャン・グンソクが、真摯かつ鋭い視点でショートドラマを分析した。去る5月29日、韓国で放送されたENAのバラエティ番組『ディレクターズ・アリーナ』（原題）で、審査員団「ファイブ・スターズ」の1人として活躍中のチャン・グンソクは、細やかな講評をして、心からの応援を届けた。【写真】「キメッキメ」のチャン・グンソクチャン・グンソクは、「90秒の予告編を完成させる」というミッションの審査において、詳細を見落と