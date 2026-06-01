女優のハ・ジウォンが、“アイドル変身”で連日話題を集めている。6月1日15時時点で、ハ・ジウォンが5月30日に出演したMBCの音楽番組『ショー！K-POPの中心』のステージ映像が再生回数172万回を突破した。【画像】ハ・ジウォン、音楽番組で「アイドル顔負け」のステージ！公開からわずか2日足らずで170万回再生を超えたほか、翌31日には100万回再生を突破するなど、爆発的な反響を呼んでいる。ハ・ジウォン本人は“黒歴史”と呼ん