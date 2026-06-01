あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「日比谷野外音楽堂」の略語は？「日比谷野外音楽堂」の略語はなんでしょうか？ヒントは、歴史ある野外コンサート会場です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「野音」でした！野音とは、東京都千代田区にある『日比谷野外音楽堂』の略称で、1923年開