たこ焼きチェーンの「築地銀だこ」は、6月8日から一部店舗をのぞく全国の店舗で、『魚介系 旨味たこ焼』を期間限定で発売する。価格は1舟8個入りで商品価格750円、持ち帰り810円(税込)、店内飲食825円(税込)。『魚介系 旨味たこ焼』は、“出汁”や“旨味”への関心の高まりを背景に、日本ならではの食文化をたこ焼で表現することを目指して開発された商品。かつお、えび粉、煮干し、さば節など、厳選した8種の旨味素材を使用し、魚