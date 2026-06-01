プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）で優勝した神戸ストークスが1日、兵庫県庁を訪れ、斎藤元彦知事を表敬訪問した。1日午後、兵庫県庁には、神戸ストークスの川辺泰三ヘッドコーチ、キャプテンの寺園脩斗選手、クラブ一筋15年にわたってプレーし、今シーズン限りで現役を引退した谷直樹選手（兵庫県川西市出身）と、クラブを運営する株式会社ストークスの渋谷順代表取締役社長が訪れ、県職員の歓迎を受けた。その後、県