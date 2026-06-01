優れたテレビ番組や団体、個人に贈られる「第６３回ギャラクシー賞」（主催：放送批評懇談会）の贈賞式が１日、都内で行われ、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」が特別賞を受賞。主演の郄石あかりがゲスト出演した。青のグラデーションドレスで華やかに登場。作中で思い出に残っているシーンを聞かれると、「年末の一番最後の回で、トキとヘブンの心が結びつく回。この時に告白ではなく、散歩に行くヘブンに対して『ご一