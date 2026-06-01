今回、Ray WEB編集部はこわい彼女について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼女に共感しただけなのになぜか「口答え」したことに...！？このあと2人はどうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：ささみりせライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【モラハラ彼女】「私がいるときは私がルールだから」彼女の“モラハラ発言”に困惑...限界がきた主人公はある決断を！？