午後7時店の人・酒蔵・お客さん皆で乾杯！ 晴天に恵まれた5月24日、日曜日の昼下がり。地図を手にした多くの人たちが高松市中心部を練り歩いていました。初開催の「高松日本酒グイグイ呑み歩き（略称・グイ呑み）」の参加者です。参加チケットを購入して、この幸せなイベントに参加してみました。 日本酒と料理のペアリングを楽しみながら気軽にハシゴ酒を楽しんでもらおうと、酒蔵や飲食店などでつくる「酒立日