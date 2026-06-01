【S.H.Figuarts ウルトラマンノア（2次発送分）】 6月5日16時より抽選受付開始 12月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月5日16時より抽選受付を開始する。 本商品は「ウルトラマンネクサス」に登場する「ウルトラマンノア」をS.H.Figuartsシリ&