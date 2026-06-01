優れたテレビ番組や団体、個人に贈られる「第６３回ギャラクシー賞」（主催：放送批評懇談会）の贈賞式が１日、都内で行われ、俳優の岡山天音が個人賞を受賞した。ＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」や同局大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」などの演技が高く評価された岡山。「素晴らしい賞を受賞させていただけてうれしく思っています」と歓喜し、「どれも自分の中で大切な作品で、こんなに見ていただける作品に参加していた