福岡市東区の海岸で5月31日、小学5年生の男の子が溺れ、意識不明の重体となっています。この日は、満潮時と干潮時の潮位の差が最も大きくなる「大潮」でした。専門家は、この気象条件が事故につながった可能性を指摘しています。 5月31日夕方、福岡市東区の奈多漁港に近い海岸で、小学5年生の11歳の男の子が溺れ、意識不明の重体です。男の子は同級生4人で泳ぎに来ていて、ほかの3人は自力で岸に上がり無事でした。このうち1