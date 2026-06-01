インターネット上に広がる犯罪情報を見つけ、警察に通報する「サイバーパトローラー」に山形県内の学生およそ170人が委嘱され、1日、委嘱状が交付されました。「サイバーパトローラー」に委嘱されたのは、山形市の大原学園山形校で、公務員コースなどに通う学生167人です。犯罪に繋がりそうなSNSの情報やサイトを見つけて警察に通報し、犯罪を未然に防ぎます。大原学園では、5年