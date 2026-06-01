安価な中国製EVに対するソリューション中国から次々に押し寄せる安価なバッテリーEVを、欧州の自動車メーカーは脅威だとみなしている。2024年には新たな輸入関税の導入が決定した一方、ゆっくりだが、対抗できるモデル開発も進められている。【画像】移動する自由を生む個性シトロエンe-C3サイズの近い電動クロスオーバーは？全105枚ステランティス・グループが開発した、スマートカー・プラットフォームは、そのソリューシ