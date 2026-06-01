台風6号は1日夜、沖縄に最も接近し、その後、本州にも接近する恐れがあります。台風の最新情報を吉田友海気象予報士がお伝えします。安宅晃樹キャスター：まずは台風6号の最新の進路ですが、現在、沖縄本島の南の海上を北上しています。この後、沖縄本島に最も接近する見込みだということですね。現在、沖縄本島地方が暴風域に入っています。台風の中心が予報円に入る確率は70％ですが、この予報円は小さくなっていて進路は絞られ