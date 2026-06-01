人気番組『川島・山内のマンガ沼』（読売テレビ・日本テレビ系）のイベント第2弾『コミックシーモアpresentsマンガ沼ライブ』が、5月30日に東京・ニッショーホールで開催。MCの麒麟・川島明、かまいたち・山内健司に加え、『刃牙』シリーズ作者・板垣恵介氏、『ろくでなしBLUES』作者・森田まさのり氏らが“SNS公開禁止”のぶっちゃけトークやクイズを披露し、会場に詰めかけたファンたちを沸かせた。【写真】まさかの構図！『刃