警察庁の楠芳伸長官は、全国の警察本部長を集めた会議で、トクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループの撲滅に向け、中核的人物の検挙や、強盗事件の未然防止を徹底するよう指示しました。楠長官は、栃木県内で起きた強盗殺人事件を念頭に、「匿名・流動型犯罪グループによる犯罪は国民の平穏で安全な暮らしを脅かす治安上の最重要課題だ」と指摘しました。その上で、「匿名性の壁に隠れた中核的人物を検挙するため、全国警察が一体とな