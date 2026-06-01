大相撲名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）に横綱昇進がかかる大関霧島（音羽山部屋）が１日、稽古を再開し、テッポウなどの基礎運動や筋力トレーニングで約２時間、汗を流した。「今まで通り自分を信じて、一生懸命やりたい」と意欲を燃やした。１２勝３敗だった夏場所は優勝決定戦で若隆景に敗れ、「こういう（悔しい）経験は二度としたくない」と振り返ったが、名古屋場所を高いレベルで優勝すれば横綱昇進が見えて