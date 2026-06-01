ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手がメジャー自己最多タイに並ぶ10奪三振の力投で今シーズン5勝目を挙げました。フィリーズ戦に先発した山本投手は初回、両リーグトップのホームランを放っている先頭のシュワーバー選手に対し、きわどい低めのシンカーがABSチャレンジでストライクとなり、見逃し三振を奪いました。3番、ハーパー選手には、外角のカットボールがズバッと決まり三振、かと思いきや判定はボール。キャッチャー