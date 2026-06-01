6月のスタートとなった1日も県内は広く晴れて真夏のような暑さとなりました。県内では2人が熱中症の疑いで救急搬送されています。厳しい暑さは2日も続く見込みで、熱中症に引き続き注意が必要です。最高気温が31.7度まで上がった横手市。平年を8度近く上回りました。県内は31日に続き、1日も日差しがたっぷり届き、日中は各地で気温が上がりました。最高気温は、仙北市角館で31.8度、由利本荘市東由利で31.6度、大館市で30.7