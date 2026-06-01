インフルエンサーで、チャンネル登録者数3.48万人のユーチューバー小咲むうさんがインスタグラムを更新。真夏のような涼しげな服装で洗車をする姿を披露している。【写真】「本気で洗車したら暑くって」真夏みたいなファッションで洗車する「おむちゃん」小咲さんは「D-washさんにいってきたよ知ってる人もいるかな？」とコメント。セルフ洗車場のD-washに行き、洗車をしたことを報告。愛車スバル・インプレッサの隣でホースと