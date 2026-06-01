次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2026』が、ABEMAにて放送される。 （関連：『RAPSTAR 2025 FINALS』全パフォーマンス徹底レポート今日、人生を変える――5人のラッパーの生き様を観た） 本番組は、次世代のラッパーが自作のリリックとパフォーマンスで頂点を目指す、ABEMAオリジナルのオーディション番組。参加者は、番組が