デンマークの食や豊かな生活を伝える「デンマークフェア」が中区の広島アンデルセンで始まりました。 約３ｍのデニッシュペストリーをカットして始まった「デンマークフェア」。 店内にはデンマークの国旗をモチーフにした商品や、みそを使ったキャラメルデニッシュなどデンマーク店の商品をアレンジしたものも並んでいます。 駐日デンマーク王国大使 ヤール・フリ&#