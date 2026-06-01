＜〜全英への道〜ミズノオープン 最終日◇31日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞2位に1打差の単独首位から出たショーン・ノリス（南アフリカ）が、7バーディ・ボギーなしの「65」で回り、トーナメント記録を更新するトータル24アンダーで後続に5打差をつけて逃げ切り優勝。国内ツアー9勝目を挙げて、海外メジャー「全英オープン」の出場権も獲得した。2016年から日本に参戦し、長尺使いとして有名なノリ