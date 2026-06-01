プロギアから、新作FW＆UTのアナウンス。「高い初速性能、強弾道、やさしさに加え、可変カートリッジによる弾道調整機能と構えやすさをプラスし進化した『RS』フェアウェイウッドと『RS』ユーティリティを7月10日から発売します」と、同社広報。【画像】これが『RS』FW＆UTを構えた顔つき「『RS』FW＆UTは、高強度マレージングフェースを高精度 CNCミルド加工でフェース下部を限界まで薄肉化しながら、重心点は緻密にセンター配置