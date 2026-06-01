1日、インド・ニューデリーでモディ首相（右）と握手するミャンマーのミンアウンフライン氏（ロイター＝共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー親軍政権の大統領に就任したミンアウンフライン氏は1日、訪問先のインドの首都ニューデリーでモディ首相と会談した。ミンアウンフライン氏にとって4月の就任後、初めての外遊。ミャンマーは中国とロシアに傾斜を強める一方でバランス外交を演出する狙いがあり、中国をけん制したいインドと