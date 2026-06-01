インタビューに応じるりそなホールディングスの南昌宏社長りそなホールディングス（HD）の南昌宏社長（60）は1日までに共同通信のインタビューに応じ、地方銀行など地方の金融機関との連携を強化していく考えを示した。決済機能や本人認証などを地銀に提供する「金融デジタルプラットフォーム」を拡充するほか「資本業務提携など、いろいろな形があると思う」と述べた。傘下のりそな銀行は5月に、全国の地銀31社と連携して中小