南米コロンビアで大統領選挙が行われ、トランプ大統領との関係強化を目指す右派の候補が首位で決選投票へ進むことになりました。【映像】コロンビア大統領選で右派が首位発進投票は31日に締め切られ、新興勢力の右派・デラエスプリエジャ氏（47）の得票率は44％、現ペトロ政権の後継で左派のセペダ氏（63）は41％でした。両者による決選投票は6月21日に行われます。デラエスプリエジャ氏は、強硬的なギャング対策とアメリ