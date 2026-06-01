きょう午後、埼玉県川口市の住宅で、いずれも50代から60代の男女2人が血を流した状態で倒れているのが見つかりました。2人は搬送された病院で死亡が確認されました。警察によりますと、きょう午後3時すぎ、埼玉県川口市飯原町の住宅から男の声で「ケアマネージャーの女性を刃物で刺した。これから自分のことも刺す」と110番通報がありました。警察が駆け付けると、住宅にはいずれも50代から60代の男女2人が血を流した状態で倒れて