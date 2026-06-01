アメリカ・ハリウッドの伝説的女優、マリリン・モンローさんが1日に生誕100周年を迎えたことを記念し、アカデミー映画博物館で特別展が行われています。【映像】マリリン・モンロー特別展の様子今回の展示の目玉の一つは、1953年に公開された映画「紳士は金髪がお好き」の撮影でマリリン・モンローが着用したドレスで、そのほか名作「七年目の浮気」などの衣装が並んでいます。また、実際のメイク道具、代名詞ともなった香水