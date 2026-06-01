りそなホールディングス（ＨＤ）の南昌宏社長が読売新聞のインタビューに応じた。５月に第一ライフグループ、ジェーシービー（ＪＣＢ）との協業を発表した個人向けサービス「りそなプラス」について、デビットカードやＱＲコードなどの決済機能を連携させる方向で検討していることを明らかにした。りそなプラスは、アプリを通じてりそなの口座保有者に第一ライフグループ傘下の福利厚生代行大手「ベネフィット・ワン」の優待サ