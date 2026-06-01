ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア南部の製油所に長距離攻撃を行ったと明らかにしました。「重要な成果だ」と強調しています。【映像】ロシアの製油所へ長距離攻撃 ゼレンスキー氏「成果だ」ゼレンスキー氏は31日、ウクライナ軍が戦闘の前線からおよそ700キロ離れたロシア南部サラトフ州にある製油所に長距離攻撃をしたとSNSで明らかにしました。アメリカ・CBSテレビのインタビューに対し、「ロシアは去年12月から、