職場のハラスメント被害について「満足のいく解決」に至ったのは、わずか1割――。全国労働組合総連合（全労連）は5月29日、働く797人を対象に初めて実施したWEBアンケートの結果を公表した。直近3年間に今の職場でハラスメントを受けた人は2割を超え、被害者の約4分の1が「相談せず我慢した」と答えている。 会見で全労連は、企業の相談窓口が広がる一方で泣き寝入りが後を絶たない実態を指摘した。ハラスメ