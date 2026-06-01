名古屋・栄を拠点にするアイドルグループ、SKE48のメンバーだった藤本冬香（ふゆか）さん（28）は、グループ卒業のわずか2日後に故郷・広島にUターンし、ローカルタレントとして活動している。2026年4月には、カープ戦の始球式という夢もかなえた。SKE48時代は必ずしも「推されていた」とは言えない藤本さん。それでも熱心なファンがマネジャーのように藤本さんを放送局にメールで売り込み、活躍の場を広げてきた。5月18日には、初