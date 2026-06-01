6月1日から1000品目超値上げ 6月1日から1000品目を超える食料品などがまた「値上げ」となります。中東情勢の影響を価格に転嫁する動きが続いています。 民間の信用調査会社帝国データバンクによりますと主な食品メーカー195社が6月、値上げを予定している飲食料品は1078品目に上るということです。 全体の4割を占めるのがふりかけなどの調味料。次いで納豆や即席麺などの加工食品が全体の3割を