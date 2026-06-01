支線バスFLAtお試し乗車券 岡山市は2025年4月に運行を開始した公設民営方式の路線バス「FLAt」の利用を促そうと、無料乗車キャンペーンを始めました。 （記者リポート）「岡山市が発行したこちらのお試し乗車券を使うことで、公設民営の支線バスFLAtを無料で利用できます」 通常一律200円の運賃が無料になる「お試し乗車券」は、路線バス「FLAt」の沿線にあるJRの駅や商業施設など約50カ所のほか、バ