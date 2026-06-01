THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルで、俳優やソロアーティストとしても活躍中の吉野北人（よしの・ほくと）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「吉野北人 サステナ＊デイズ supported by クレシア」（毎週土曜8:00〜8:25）。5月2日（土）の放送では、吉野が参加するキッズ・エンタテインメント・プロジェクト「EXILE B HAPPY（エグザイル ビー ハッピー）」の活動への想いや、リスナーから届いた心温まるメッセ