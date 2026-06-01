■これまでのあらすじ食事会の最後に、義母は香奈に相談なく手土産を用意していた。「嫁が多少出来が悪くても誠一がしっかりしてるから安心」と笑う義母。香奈は「恥をかかされた」思うが、夫は「母さんはそんなつもりじゃないよ」とあしらう。香奈にはもう何が正しいのかわからなかった。誠一さんはお義母さんの言いなり。お義母さんに別れろって言われたら、あっさり受け入れちゃうのかな…。私たち、これからふたりで幸せな家庭