欧州株小動き中東情勢に関する新たな動き待ちに 東京時間17:36現在 英ＦＴＳＥ100 10384.90（-24.38-0.23%） 独ＤＡＸ25115.67（+10.97+0.04%） 仏ＣＡＣ40 8187.23（+3.89+0.05%） スイスＳＭＩ 13454.84（-87.82-0.65%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:36現在 ダウ平均先物JUN 26月限51170.00（+93.00+0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限76