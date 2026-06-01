山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月31日(日本時間6月1日) ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの山本由伸投手(27)が、本拠地で行われたフィリーズ戦に先発し、5回1/3を4安打無失点、10奪三振、3四死球の好投で、5勝目を挙げた。 「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手(31)は、5打数2安打で4試合連続安打と16試合連続出塁をマ&